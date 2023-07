Tweet di Danso accende l’entusiasmo!

Il nome del difensore centrale per sostituire Kim Min-Jae, resta il tormentone dell’estate partenopea.

Kevin Danso, risulta il maggior indiziato a prendere quel ruolo, un suo ultimo messaggio tweet ha acceso le speranze, tra i tifosi del Napoli.

Sappiamo che molto spesso, attraverso i social, calciatori e allenatori, lanciano dei messaggi ben precisi.

Il difensore del Lens ha pubblicato una suo foto in allenamento, accompagnata da una clessidra e da un criptico loading…La clessidra rappresenta evidentemente un countdown, mentre la parola loading, indica chiaramente un processo in corso.

Il messaggio ha scatenato i tifosi, sia quelli del Lens, che hanno commentato il tweet con resta con noi, non te ne andare. Ma soprattutto quelli napoletani, che hanno postato tantissimi messaggi, da Benvenuto Kevin, a Ti aspettiamo a Napoli.

Il tweet ha ottenuto indubbiamente il suo effetto, da capire quale direzione, volesse dare il calciatore austriaco al suo messaggio.

Non è mistero che l’accordo tra giocare e Napoli ci sia: un contratto quadriennale a due milioni netti a stagione.

L’ostacolo è il costo del cartellino, che i francesi valutano tra i 30 e i 25 milioni. Il Napoli non vuole andare oltre i 15 milioni di euro, radio mercato, vocifera che il club azzurro sia arrivato a offrirne 22, offerta rifiutata.

Ci vorrà del tempo per mettere la parola fine a questa trattativa, il rischio è che si vada oltre il ritiro di Castel di Sangro, che parte oggi ufficialmente.

La volontà del giocatore ha un peso importante, come in tutte le operazioni e questa, stando anche al messaggio social, pende dalle parti del Vesuvio. Trovare un accordo però, con la società transalpina non sarà cosa semplice.

