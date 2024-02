Torna Sinatti, no di Hamsik.

Ore caldissime a Castel Volturno, alla vigilia della sfida contro il Barcellona. Il pareggio contro il Genoa ha fatto scattare in De Laurentiis, l’ennesima drastica decisione.

Via Mazzarri arriva Calzona. Il CT della Nazionale Slovacca è atteso a Napoli , già nelle prossime ore. C’è accordo su tutto, a livello verbale, mancano solo le firme sui contratti.

La Federazione slovacca ha approvato il doppio incarico, per Francesco Calzona. Nello staff non ci sarà Hamsik, come in un primo momento ipotizzato. Mentre l’ex secondo di Sarri ha preteso Sinatti, come preparatore atletico.

Il Napoli sta lavorando con la F.I.G.C per avere il via libera, visto che Sinatti ricopre già questo ruolo, con la Nazionale di Spalletti.

De Laurentiis è fiducioso dell’esito positivo dell’operazione, visto che quest’estate lasciò che il tecnico di Certaldo, andasse ad allenare l’Italia, pur essendo contrattualmente legato al Napoli.

Tutta la matassa si dovrebbe sciogliere in serata, per permettere a Calzona di preparare gli allenamenti di martedì e mercoledì, prima della gara di Champions League.

La conferenza stampa pre Barcellona è prevista per la giornata di martedì, il Napoli ha comunicato la presenza di Mazzari e Di Lorenzo.

Non è da escludere a questo punto, che la conferenza stampa europea, sia anche l’occasione per presentare il nuovo allenatore.

Situazione a dir poco paradossale, per una squadra che pochi mesi fa, festeggiava lo scudetto.

A giugno in ogni caso, tutto verrà ridiscusso, visto che il contratto di Calzona sarebbe di tre mesi.

