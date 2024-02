“Calzona già a Castel Volturno! Arrivato alle ore 11” Cosi l’ex Dirigente Enrico Fedele

Francesco Calzona prossimo allenatore del Napoli. L’ex dirigente Enrico Fedele ha commentato l’indiscrezione ai microfoni di Radio Marte:

“Calzona sta già a Castel Volturno: è arrivato verso le ore 11:00. Sono ore bollenti? Più che bollenti, sono già cotte. La situazione viene gestita in una maniera che non esiste. A due giorni dalla partita di Champions, la società non manda conferme di Mazzarri. La colpa è del mister, perché ha delle responsabilità, ma non sono tutte sue”.

“Calzona – prosegue Fedele – è sempre stato un vice; competente, ma sempre un vice. Per questo De Laurentiis ci sta provando anche con Marek Hamsik, perché sarà il suo alibi nel caso in cui le cose andassero male. Marek è una bandiera vera? Le bandiere non vanno in campo. Hamsik non gioca, fa il dirigente. Si continuerà con il 4-3-3, con Calzona? Non è una questione di moduli. In sette partite di campionato, il Napoli non ha fatto un gol: basta fare deduzioni in base agli schemi”.

