Napoli: De Laurentiis il Perpetuo Tormentone! Vuoi vedere che alla fine si è giunti, in molti, a dama? Sembrerebbe di si vista la catena di voci univoche dopo la boutade di Palazzo Petrucci, una ennesima conferenza da “Hollywood Beat”, dove tutto è il contrario di tutto, e le chiacchiere fanno eco nel vicino mare affondando speranza e credibilità dei pochi fedeli rimasti attaccati al carro del “Bravo” presidente, ormai smascherato nell’ essere un perpetuo tormentone del suo stesso modus operandi!

In realtà, e questo è un dato di fatto, non bisogna guardare solo a questa stagione per capirne i concetti, ma a 19 anni di presidenza dove sul piano squadra, vanno fatti i complimenti certamente, ma è sempre mancata una cosa, il cosiddetto investimento, a cominciare dalla Foresteria, Scugnizzeria, e chi più ne ha ne metta…il riferimento va al Centro Sportivo, in pratica la casa del Napoli! E sembrerebbe essere un tassello mancante, è stato anche affermato che a settembre verrà messa la prima pietra! e per una società che si autofinanzia un settore giovanile sarebbe oro! Vi pare?

Ora se un Presidente dichiara che la Famiglia De Laurentiis non ha bisogno di fondi per che i soldi ci sono, perché ‘ non si compie’ il passo? Perché’ pubblicizzare qualcosa che non si vuol fare? Per chi non ne fosse a conoscenza, un Centro Sportivo con tanto di progetto, costerebbe intorno ai 50 milioni di Euro e prevede 10 campi, uno stadio per la primavera, Bar, servizi igienici, aree accessorie via discorrendo. Il che prevede anche una serie di personale e vari allenatori, insomma tante spese…Quindi, a vostro dire, fattibile per il patron romano amante dei ricavi di fine anno? Crediamo la risposta sia più che ovvia!

Napoli: De Laurentiis merita ancora credito? Mah…

Proprio ieri, devo dire bravi a chi finalmente ha commentato in modo netto e veritiero, mi sono imbattuto in una trasmissione Sportiva Campana e sono rimasto favorevolmente colpito dalla disamina personale sul patron azzurro da parte di autorevoli opinionisti quali il Baronetto di Posillipo, Gianni Improta, il capitano Beppe Bruscolotti ed il giornalista e collega Peppe Iannicelli, che hanno cosparso di cenere il perpetuo tormentone, evidenziando non solo la mancanza di rispetto verso i napoletani dal parte del Presidente, ma evidenziando quella comunicazione, ormai stantia, che non ha più appeal come una volta, quando si dice la parole est d’Argent mais le silence est d’or, con un invito da prendere subito d’esempio come disertare lo stadio almeno una volta, oppure i giornalisti abbandonare la conferenza quando si supera il limite…Ma chissà quanto realizzabile tale appello!

Disertare lo stadio per il tifoso del Napoli e come strappare un figlio ad una madre, ma queste cose non le possono capire tutti, ma se pensiamo che contro il Lecce sia una partita d’allenamento perché non fare un’operazione simpatia? Biglietti in tutti i settori a 5 euro ad esempio…No! La curva 20 euro! Ma il padrone del Napoli è lui …

Sui giornalisti, e colleghi, il problema si chiama lavoro! Che fa rima con paura, la stessa che ha avuto il malcapitato Francesco Modugno, apprezzato cronista di Sky, accusato dal patron di essere tifoso romanista, e li la lingua del collega si è frenata proprio per paura! Che poi anche se fosse, non mi sembra che il bravo ed autorevole collega sia stato più che professionale ogni volta che ha trattato l’ argomento Napoli anche in trasmissioni come opinionista, quindi stucchevole l’ accusa, in più, visto il suo essere romano, non risulta a nessuno la sua fede giallorossa?(Al patron intendo)…Cari miei, in questa torre di Babele, nessuno e esente da colpe, e non credo che un Carratelli, Prestisimone, Scotti, Corbo, Palumbo, e tanti altri, si sarebbero fatti trattare in questo modo! Il problema sono gli accrediti? Allora se la stampa risulta collusa da parte di tanti tifosi, accettando sommessamente tali modi, bisogna solo far silenzio! Io sto con Modugno sia chiaro, ma anche Modugno deve dimostrare che il giornalista non è un dipendente di De Laurentiis, e quest’ ultimo deve imparare a rispettare chi lavora per informare e non per fare ciò che vuole il dittatore!

Napoli: De Laurentiis annuncia Manna…Pantarei!

Chiudiamo con la notizia che a breve sarà annunciato il nuovo DS Giovanni Manna, e chissà con quali mansioni, poi sarà mercato con il nuovo tecnico (In pole Gasperini più di Conte) infine toccherà alla squadra, dove ancora sembra incerto Kvara della sua permanenza in azzurro, con Osi, Zielinski e Demme già partenti, e con tante incognite che restano e non lasciano tranquilli i tifosi.

La campagna acquisti del Napoli? Si spera celere nell’ acquisire calciatori, non le solite tre/quattro settimane per un contratto! ma soprattutto creare una solidità societaria e strutturata in quanto tale, costruendo dalle fondamenta il Napoli che sarà, dove, perdonatemi se insisto, una sola noce in un sacco non fa rumore, e sinceramente sarebbe anche ora di fare le cose con razionalità e progettare la rinascita su basi solide! Quindi l’appello e molto chiaro, basta chiacchiere!

Si spengano le luci dell’ego e ci si inondi di umiltà, solo cosi probabilmente non parleremo più di una chimera, ma di un Atto di reale e cortese affetto e rispetto verso chi, ancora oggi, per quella maglia fa tanti chilometri saltando gli ostacoli, subendo razzismo ed offese, ma sempre presente anche quando sbaglia il presidente! Aurelio ora ti tocca…

