Avanza l’ipotesi in queste ore, di spostare la statua di Maradona, verso la provincia. Sono arrivate diverse richieste di comuni, come Afragola, Portici, Gragnano, il sindaco di Casalnuovo ha presentato, inoltre, una candidatura ufficiale.

Lo scultore Domenico Sepe, parlerà Lunedì 27 in conferenza stampa, al Gambrinus. Nel frattempo ha lasciato delle dichiarazioni, in cui si dice molto deluso, da tutta la vicenda. “La decisione di restituirmi la statua, mi è stata comunicata da un giornalista de Il Mattino, questo è stato molto deludente”.

Nella comunicazione, sicuramente l’amministrazione comunale, non è stata cristallina, proprio quando, secondo l’artista si era giunti quasi alla conclusione, della procedura:

“Ero fiducioso, avevamo quasi terminato, l’iter burocratico. Fatto tutto il possibile per poter realizzare l’installazione permanente, all’esterno dello stadio. Sono sempre stato poco pressante, rispettando i tempi burocratici, non ho sentito nessuno dell’amministrazione in questi mesi, nemmeno dopo il rifiuto”

Intanto Lunedì parlerà pubblicamente, nessuna decisione è stata presa ancora in merito, sul cosa farne della statua del D10S. Nonostante la meravigliosa cerimonia allo stadio, di un anno fa ormai, non c’è stato nessun passo avanti, verso una definizione conclusiva. La decisione presa in questi giorni, non è piaciuta nei tempi e nei modi. Sepe chiama all’appello i vertici di Napoli città e squadra: “ La conferenza di lunedì, sarà anche l’occasione per tutti quelli che vorranno rapportarsi con me. Un invito anche al Sindaco Manfredi e al Presidente De Laurentiis. Non ho preso ancora nessuna decisione, voglio capire lo spirito della gente, guardarli negli occhi, deciderò dopo Lunedì”

Queste le dichiarazioni rilasciate alla redazione di SpazioNapoli, in cui si è capito il sentimento dietro alle parole, al lavoro donato e alla grossa delusione del momento.

Non si è pronunciato sull’ipotesi di traslocare Maradona, in provincia, anche se attualmente, sembra la conclusione più probabile.

“La mia scultura è già stata donata al popolo napoletano, questo è il mio sentimento. Il Comune che ha accolto il mio dono, doveva essere semplicemente l’istituzione, che doveva veicolare quest’opera verso i tifosi e tutti gli amanti di Maradona”

L’attesa è ora tutta alla prossima settimana, a come si pronunceranno gli organi ufficiali. Soprattutto, sarà importante capire, le presenze al Gambrinus. Di certo è una questione, di cui si parlerà molto nei prossimi giorni, fin quando non si troverà una soluzione positiva, per tutte le parti in causa.

