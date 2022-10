Spalletti ai microfoni di DAZN ” Siamo stati superlativi”

Al termine di Napoli – Torino ai microfoni di DAZN ha parlato il tecnico della SSC Napoli, Luciano Spalletti entusiasta del risultato e della prestazione dei suoi ragazzi.

Tuttavia, ha tentato di essere alquanto serio senza far trasparire alcuna emozione, anche se come da lui dichiarato la partita contro il Torino era particolarmente difficile.

Leggiamo insieme le sue parole:

“Siamo stati superlativi in quella prima mezz’ora, abbiamo fatto benissimo per 40 minuti nel gestire la partita come volevamo, poi però non siamo riusciti a mantenerla.”

Esordisce così il tecnico Luciano Spalletti dopo la vittoria contro il Torino.

“Loro hanno caratteristiche importanti e hanno fatto un gioco “uomo contro uomo” a tutto campo in maniera incredibile. Due dei tre gol vengono da questo modo di giocare che ti lascia campo aperto. Spesso però è difficilissimo superare questa pressione asfissiante.“

Spalletti, sebbene il Napoli abbia vinto, non è pienamente soddisfatto…

“Ho richiamato Kvara durante la partita perché lui doveva giocare vicino la punta, invece restava largo ed era impossibile passare l’uno contro uno del Torino. Lo volevo più in mezzo al campo, lui però è bravo in tutto tra la conclusione, l’assist e il dribbling. E’ un giocatore stratosferico per le sue varianti nel poter attaccare.”

Due parole in merito ai goal…

“Gli allenamenti sono fondamentali, se hai giocatori tecnici solo in allenamento non si creano certe condizioni di azione come il gol di Anguissa che va a contrastare a livello aereo per fare gol. Il secondo gol di Anguissa nasce da uno scambio di qualità. Abbiamo portato palla sul portiere troppe volte dopo il secondo gol, loro si accoppiavano uomo contro uomo e vincevano spesso i duelli, andando in mezzo al campo è differente e avevamo noi il vantaggio.”

In conclusione: le rose di Spalletti per Mahsa Amini e Hadis Najafi

“Il gesto delle rose è un piccolo gesto che mi sentivo di fare, spero e penso che nessuno sia indifferente a quello che accade. Spero che ci siano più rose da parte di tutti per dare un segnale forte e un significato importante”.

