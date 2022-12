Spagna-Giappone, probabili formazioni e dove vederla in tv

Di Gabriella Iannino

Ecco le probabili formazioni della la partita tra la Spagna e il Giappone, in programma questa sera alle 20. Questa sfida concluderà il gruppo E dove ci sono anche Germania e Costa Rica che si sfideranno in contemporanea nell’altro match del girone.

La classifica al momento recita Spagna a quattro punti, Giappone secondo a tre punti con il Costa Rica e poi il fanalino di coda Germania ad un punto.

La Spagna vincendo si porterebbe a sette punti, lasciando il Giappone a quota tre che, però, nel caso dovrà stare attento al risultato dell’altra partita tra Costa Rica e Germania dove il Costa Rica vincendo si andrebbe a quota sei punti superando i nipponici. In caso invece di vittoria della Germania e sconfitta del Giappone quest’ultimo verrebbe scavalcato dai tedeschi che molto inaspettatamente andranno a giocarsi gli ottavi insieme alla Spagna.

In caso di vittorie invece, di Giappone e Germania, il Giappone si ritroverà primo a 6 punti, la Spagna seconda a 4, la Germania salirà a quattro superando il Costa Rica. La Germania vincendo stasera ha una piccola residua chance di passare il turno.

Spagna-Giappone

Spagna, le scelte di Luis Enrique

Il commissario tecnico della Spagna Luis Enrique si affida ancora una volta al 4-3-3 composto Unai Simon tra i pali. Linea difensiva a quattro con il madridista Dani Carvajal terzino destro, Jordi Alba terzino sinistro, mentre al centro della difesa i soliti Laporte e Rodri del City, preferito a Pau Torres. Nel centrocampo a tre non ci dovrebbe essere con i compagni di squadra Gavi e Pedri, Sergio Busquets, che verrà lasciato a riposo per far spazio al mediano dell’Atletico Madrid, Koke.

Nel trio d’attacco, dovrebbe stare fuori il madridista Marco Asensio con al suo posto, l’ex juventino ora all’Atletico Madrid, Alvaro Morata autore del gol del momentaneo vantaggio contro la Germania. Ai suoi lati Dani Olmo e il giocatore del Barcellona Ferran Torres.

Giappone, le scelte di Moriyasu

Il Giappone, dal canto suo, si schiera con il modulo 4-2-3-1 composto da Gonda in porta. Linea difensiva a quattro con Yamane, Itakura, Yoshida e l’eterno Nagatomo. I due mediani saranno Morita ed Endo. Completano il centrocampo i tre trequartisti Doan, Kamada e J. Ito, dietro l’unica punta Asano.

Giappone-Spagna, le probabili formazioni

Giappone (4-2-3-1): Gonda, Yamane, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Morita, Endo, Doan, Kamada, J. Ito, Asano. All. Moriyasu

Spagna (4-3-3): Unai Simon, Carvajal, Rodri, Laporte, Jordi Alba, Gavi, Koke, Pedri, Ferran Torres, Morata, Dani Olmo. All. Luis Enrique

La partita sarà visibile a partire dalle 20 in chiaro su Rai uno e in streaming su Rai play.

