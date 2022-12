Costa Rica-Germania, probabili formazioni e dove vederla in tv

Di Marta Salmoiraghi

Questa sera alle ore 20 italiane il match Costa Rica-Germania chiuderà la fase a gironi del Gruppo E.

La Germania si gioca l’ultima chance di strappare il pass per gli ottavi di finale essendo attualmente ultima nel gruppo con un solo punto. Dopo la sconfitta contro il Giappone e il pareggio con la Spagna, i tedeschi affrontano un avversario non impossibile come la Costa Rica ma pronto a tutto avendo anch’esso la possibilità, con i 3 punti maturati finora, di proseguire il suo percorso in Qatar.

Si tratta del secondo incontro in assoluto tra Costa Rica e Germania, con la nazionale tedesca che ha vinto 4-2 nella partita inaugurale dei Mondiali del 2006.

Quella di stasera, aldilà del risultato, entrerà sicuramente nella storia in quanto arbitrata per la prima volta in una Coppa del Mondo da una donna. Si tratta della francese Stephanie Frappart che era stata la prima a dirigere un match di Champions League in occasione di Juventus-Dinamo Kiev di due anni fa.

Ma vediamo ora le probabili formazioni di Costa Rica-Germania scelte dai due tecnici.

COSTA RICA (5-4-1): Keylor Navas; Fuller, Waston, Duarte, Vargas, Oviedo; Torres, Borges, Tejeda, Campbell; Contreras. Ct: Suarez.

A disp: Alvarado, Sequeira, Chacon, Lopez, Matarita, Martinez, Hernandez, Aguilera, Wilson, Salas, Zamora, Ruiz, Bennette, Venegas. Squalificati: Calvo.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Klostermann, Sule, Rudiger, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Musiala, Sané; Fullkrug. Ct: Flick.

A disp: Trapp, Ter Stegen, Kehrer, Ginter, Schlotterbeck, Gunter, Bella-Kotchp, Brandt, Hofmann, Gotze, Muller, Havertz, Adeyemi, Moukoko.

La partita sarà trasmessa in diretta dallo stadio Al Bayt di Al Khor su Rai Sport e in streaming su Rai Play.

ARBITRO: Frappart (Francia).

Assistenti: Back (Brasile), Diaz Medina (Messico).

Quarto uomo: Martinez (Honduras).

VAR: Fischer (Canada).

Ass. Var: Brisard (Francia).

