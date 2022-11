Spagna-Germania, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Di Gabriella Iannino

Questa sera alle 20 ora italiana, le 22 in Qatar, andrà in scena, per quanto riguarda il gruppo E la sfida tra due delle favorite alla vittoria finale, ovvero Spagna-Germania.

Le Furie Rosse che nella prima giornata hanno sconfitto con un roboante sette a zero il Costa Rica dovrebbero riproporre lo stesso undici.

Spagna, le scelte di Luis Enrique

Il modulo sarà il 4-3-3 composto: In porta il portiere dell’Atletic Bilbao Unai Simon. La linea difensiva a quattro dovrebbe prevedere sugli esterni Azpilicueta da una parte e il giocatore del Barcellona Jordi Alba dall’altra, mentre come centrali, sicuro del posto Laporte con al suo fianco molto probabilmente Rodri che avrà la meglio su un altro giovane del Barcellona, Eric Garcia.

A centrocampo si continua con la squadra blaugrana con l’esperto Sergio Buscuets con ai lati i suoi compagni di squadra anche nel club che sono i giovani Gavi, classe 2004 e Pedri 2002.

Mentre in attacco ci sarà il tridente, andato tutto in gol contro il Costa Rica, Marco Asensio che agirà come unica punta, con ai suoi lati Dani Olmo e Ferran Torres, altro blaugrana in campo.

Spagna-Germania

Germania all’ultima spiaggia, le scelte di Flick

Per quanto riguarda la Germania, che non recupera Sanè, deve assolutamente cercare di vincere dopo la sconfitta contro il Giappone per non rischiare di essere già eliminata deve cercare la vittoria e si affida al modulo 4-2-3-1 Così composto:

Neuer in porta, linea di difesa a quattro con Süle, Ginter, Rüdiger, Raum. I due di centrocampo sono Kimmich e Gündogan, con Havertz che agirà da unica punta con alle sue spalle Gnabry, Müller e Musiala.

Le probabili formazioni

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Asensio, Dani Olmo. Ct. Luis Enrique.

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Süle, Ginter, Rüdiger, Raum; Kimmich, Gündogan; Gnabry, Müller, Musiala; Havertz. Ct. Flick.

Dove vedere la partita in tv e in streaming.

La partita sarà visibile a partire dalle 20 in chiaro su Raiuno e in streaming su RaiPlay.

