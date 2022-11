La Gazzetta: “Napoli pronto a “blindare” Osi…”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport non ha dubbi: nel piano rinnovi del Napoli c’è anche il prolungamento del contratto di Victor Osimhen. Non è questo il momento di discutere di rinnovo, ma si sta cercando di creare le condizioni per poterne parlare magari in primavera inoltrata, quando la stagione sarà definita e ci si preparerà a una lunga estate di mercato. Cresciuto più che mai quest’anno, su di lui sono già piovuti interessi, dalla Premier League e non solo.

Attualmente il centravanti guadagna 4,5 milioni netti più bonus, una cifra ancora sostenibile anche nel nuovo progetto del Napoli – che prevede ingaggi che non vadano oltre i 3,5 netti, cioè quasi 7 al lordo – per un tecnicismo. Infatti grazie al decreto crescita il club paga un lordo di poco inferiore ai 6 milioni. Di questo sgravio fiscale non sarà possibile usufruire dopo 5 anni, a meno che il lavoratore Osimhen non abbia un figlio in Italia e (gli è nata a ottobre) e possieda un appartamento di proprietà. Condizioni di fatto possibili per il nigeriano. I rapporti col suo agente Roberto Calenda sono buoni e dunque su queste basi si può anche discutere di un prolungamento almeno di un anno, con un adeguamento in alto dell’ingaggio di Victor, consentendogli di restare tranquillo senza farsi ammaliare da offerte astronomiche, che se continua così sarà inevitabile arrivino.

