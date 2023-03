Sentite Pecci: “Il Napoli ha l’opportunità di scrivere storie importanti…”

Eraldo Pecci, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte sui temi attuali in casa azzurra e del calcio italiano. A seguire le sue principali parole.

“Il premio Bearzot è impegnativo, bisogna essere fieri di riceverlo. Ho visto bene De Laurentiis e Spalletti, sono entrambi in uno stato euforico e mi fa molto piacere. Il Napoli ha l’opportunità di scrivere delle storie importanti, non so se come quelle del Grande Torino, ma gli azzurri possono dettare legge per qualche anno. Di sicuro i giocatori si divertono, è questa la base del successo. Il Napoli è stato bravo e fortunato a trovare campioni come Kvaratskhelia e Kim che si sono integrati subiti. Quando guardo il Napoli, mi dispiace che finisca la partita perché mi diverto”.

