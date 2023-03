Gianni Minà, e quell’ amore per Napoli mai nascosto!

Gianni Minà ci ha lasciato all’età di 84 anni. Giornalista, scrittore e conduttore televisivo tra i più apprezzati in Italia. Nato a Torino, ma aveva un profondo legame con Napoli. Nel 2019 rilasciò una bellissima intervista ad Il Mattino dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria dal sindaco.

“Sono nato a Torino ma in due città mi sento veramente bene, una è Roma, l’altra è Napoli per la quale nutro un amore profondo. Mi basta anche solo sentire parlare in dialetto e mi metto di buon umore”.

Poi ancora: “I sentimenti che Napoli è riuscita a darmi hanno fatto più dolce la mia vita. È una città, malgrado tutto, che trasmette energie positive. Sto pensando non solo a Pino Daniele ma a Carosone, Peppino di Capri, Roberto Murolo, i Bennato, James Senese, Enzo Avitabile, i ragazzi del liceo Umberto come Dudù La Capria, Francesco Rosi e Patroni Griffi”.

“I ricordi del primo Scudetto? Indimenticabili. Ancora rido quando mi torna in mente quella scritta che spuntò sulle mura del cimitero: E che vi siete persi, diceva. Una genialità che solo questa città riesce a esprimere”.

