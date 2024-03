Sentite Giuffredi: “Calzona facesse quello che gli pare, punto e basta. E’ un argomento che non mi va giù.Sono inca**ato!”

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto nel corso di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli:

“Non ne voglio più parlare di Mario Rui perché ogni volta che ne parlo mi incazzo e sono stanco. Ma non mi incazzo con i giornalisti, mi incazzo con gli allenatori perché ogni volta che arriva un allenatore nuovo sembra di tornare al primo giorno di scuola, che bisogna ripartire da zero, che tutto ciò che è stato fatto non è servito a niente.

Calzona facesse quello che gli pare, punto e basta. E’ un argomento che non mi va giù. Il comportamento degli allenatori è sempre premeditato, quando poi i risultati e i numeri dicono che con lui in campo il Napoli va meglio. Conferma di Calzona? Credo che De Laurentiis potrebbe pensarci e farebbe anche bene”

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati