ULTIM’ ORA: Mondiale per Club, I Legali di Adl al lavoro per Ricorso contro la Juve!

“Se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andare noi al Mondiale per club e non la Juventus. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club”. Aurelio De Laurentiis ieri, a margine dell’evento ‘Business of Football Summit’, promosso dal Financial Times, è stato chiarissimo sul tema Mondiale per Club e ha attaccato la Juventus.

Ma al di là delle dichiarazioni pubbliche, il presidente azzurro si starebbe muovendo in maniera concreta anche dietro le quinte per arrivare all’estromissione della Juve dal prossimo Mondiale per club in favore chiaramente del Napoli. Così, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, i legali del club sono già al lavoro per presentare un ricorso alla FIFA per l’esclusione della Juventus dal Mondiale per Club.

