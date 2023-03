Sentite Del Genio: “La cosa che non mi e’ piaciuta? Tiri in porta pochissimi…”

Nel corso di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della sconfitta del Napoli contro la Lazio:

“Non ne farei un caso, la sconfitta può arrivare ed è quasi fisiologico che arrivi dopo tante vittorie. La cosa che non mi è piaciuta, all’interno di una partita dominata come dimostrano le statistiche, è il dato dei tiri in porta. Sono stati pochissimi da entrambe le partite, questo fa riflettere. Ho cercato di dare una spiegazione a questo. E’ mancata quella ferocia e determinazione, che nel calcio ti fa fare il gol e l’assist negli ultimi metri e non una giocata mosciarella che gli avversari riescono ad ammortizzare.

Condizione fisica leggermente in calo? Non lo so, il +18 ci ha leggermente fatti sedere su certe cose. Arrivi un centimetro dopo e quel centimetro è quello che non ti porta a fare gol”.

