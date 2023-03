PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 6 Marzo 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport “Ci sta Mario Rui“, apre così in prima pagina, nella sua edizione Campania di oggi. “Napoli dedica una canzone al suo talismano: con lui zero ko. L’affetto e l’ironia dei tifosi per superare la delusione contro la Lazio“. A centro pagina spazio ai risultati in Serie A di ieri: “Mourinho mette in trappola la Juve. L’Inter risale: -15 da Osimhen“.

