Psg pressa Kvaratskhelia.

Non è ancora ufficiale il nome del prossimo allenatore del Napoli, ma il mercato già infiamma la cronaca.

Due nomi su tutti, possono rivoluzionare il budget degli azzurri: Osimhen e Kvaratskhelia.

Sul nigeriano c’è la clausola rescissoria a fare da scudo, sul georgiano sono piombati i francesi del PSG.

Secondo il Corriere dello Sport, i parigini avrebbe già l’accordo con il calciatore. L’offerta per De Laurentiis sarebbe di 100 milioni di euro, ma per far vacillare il presidente del Napoli Al-Khelaifi deve arrivare a 150 almeno.

Non a caso il nome di Federico Chiesa si fa sempre più insistente, sia per il rapporto con Conte, sia come sostituto di Khvicha.

La coppia di attacco prospettata è quella di Chiesa e Lukaku, ma le cifre in ballo sono talmente importanti, che si dovrà valutare tutto, con molto prudenza.

Si è parlato anche di Pedro Goncalves, attaccante classe ’98 dello Sporting, come sostituto eventuale del georgiano.

Perdere Kvara e Osimhen nella stessa sessione di mercato, sembra altamente improbabile, soprattutto se sarà Antonio Conte il prossimo allenatore degli azzurri.

De Laurentiis potrebbe veramente vacillare, solo davanti ad una proposta indecente, da parte del club di Parigi.

I transalpini non sono nuovi, in operazioni folli, vedi Neymar, per cui tutto potrebbe succedere. Prima di ogni altra cosa però, il Napoli deve chiudere con il nuovo tecnico, poi si pianifichera’ il mercato, per la prossima stagione.