PRIME PAGINE QUOTIDIANI SPORTIVI NAZIONALI

Buongiorno a tutti, ecco per voi la rassegna stampa dei quotidiani sportivi nazionali di Mercoledi 13 Aprile 2022. Buona lettura da persemprenapoli.it

Gazzetta dello Sport: INTER, COLPO DI GENIO

Nuovo assalto a Paredes, serve un’ altro titolare a centrocampo per una squadra ad alta qualita’, il PSG ra lo lo libera e puo’ partire per 15 milioni. Nella parte alta del giornale, si presenta il titolo IL PROCESSO PLUSVALENZE, PUGNO DURO DELLA PROCURA. I pm della procura, 1anno per Agnelli, 16 mesi per Paratici, 11 per De Laurentiis. La Difesa della Juve e Venerdi’ la sentenza

Corriere dello Sport: LA PLUSVALANGA

Processo plusvalenze, pesanti richieste di inibizione per Juve e Napoli, “12 Agnelli, 16 Paratici, 11 De Laurentiis”. E nella parte alta si Legge Spalletti in cattedra. Forum con gli studenti di Napoli , lo scudetto, l’ultimo KO. “Il primo posto si puo’ tornare a vederlo oltre la nebbia”

Tuttosport: Prestiti d’ oro

Dal 1 Luglio stretta sui trasferimenti a titolo temporaneo, da Rovella a Fagioli. Per i club un tesoro da gestire.

