Speriamo che il Napoli abbia appreso la lezione… d’Italiano!

Un’altra sconfitta in casa per il Napoli, la quinta in questa stagione e non si può più parlare di un caso, il fattore Maradona è diventato un’arma a doppio taglio, nonostante il sold out con capienza al 100%. La mente torna all’ultima giornata della scorsa annata, quando il Verona di Juric, senza nulla a pretendere, tolse punti e qualificazione Champions all’undici di Gattuso che sbando’ sulla linea del traguardo.

Eppure proprio Juric tiene ancora in vita le speranze partenopee, grazie al pareggio col Milan, nonostante la delusione scesa su tutto il Vesuvio e dintorni, due punti dalla vetta non possono e non devono far alzare bandiera bianca.

È indubbio però che stavolta non ci si può appellare alle assenze, alle scelte arbitrali o alla sfortuna, la Fiorentina vince con ampio merito, soprattutto da un punto di vista tattico, di freschezza atletica e qualità di gioco.

Vincenzo Italiano già in Coppa Italia aveva vinto la sua sfida personale col collega Spalletti, ancora una volta al Maradona e ancora una volta mettendo a nudo le lacune difensive azzurre, considerando anche il vantaggio numerico, per le espulsioni di Ruiz e Lozano.

Sliding Doors in salsa Viola

La Viola mostra la sua indole europea, soprattutto dopo il pareggio di Mertens, non accontentandosi del risultato, con sostituzioni coraggiose e propositive, attaccando gli esterni napoletani in evidente difficoltà, andando a segno altre due volte e sfiorando addirittura la quarta rete.

Il Napoli invece, in quella fase decisiva della partita è apparso in completo stato confusionale, con insistenti lanci lunghi inconcludenti che non hanno fatto altro che avvantaggiare il gioco dei gigliati, abile nel contenere e ripartire.

È evidente che l’assenza di Anguissa si è fatta sentire, ma non puo’ essere un alibi, presentarsi con Ruiz, Lobotka e Zielinsky, in un ruolo non suo ,è stato un autentico suicidio e le sostituzioni sono arrivate in maniera tardiva, quando i buoi erano già scappati dalla stalla.

A questo si aggiunge una condizione atletica di alcuni elementi chiave, chiaramente deficitaria che va ad amplificare le difficoltà della squadra, soprattutto quando deve fare la partita.

Numeri preoccupanti a Fuorigrotta

Otto sconfitte, Coppe comprese, tra le mura amiche non possono essere frutto del caso, la pressione psicologica, il prestare fianco all’avversario e le scelte di formazione dipingono il quadro di questa endemica imperfezione della formazione partenopea.

Le imperfezioni però fanno parte anche della storia di Inter e Milan di questo campionato, probabilmente con una vittoria bianconera nella penultima giornata, gli uomini di Allegri sarebbero pienamente dentro la bagarre scudetto.

A maggior ragione mollare adesso sarebbe folle, parafrasando il comandante Koulibaly, chi non se la sente ora esca dallo spogliatoio. Questo però dovrà essere ben chiaro soprattutto al tecnico di Certaldo, soprattutto nelle scelte, ora più che mai c’è bisogno della sciabola e non del fioretto.

