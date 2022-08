Primavera 1, Napoli batte Cesena 2 a 1, in gol Spavone e Iaccarino per gli azzurrini

Una partita che inizia a delineare il profilo di entrambe le squadre, Napoli e Cesena, soprattutto perche’ reduci da due sconfitte significative – 3-0, in casa, contro la Roma, per la squadra romagnola, e 2-0, a Lecce, per gli azzurrini.

Napoli- Cesena, La Cronaca della Gara

00′: L’arbitro fischia l’inizio della partita.

09′: Cesena vicino al gol con Sette.

10′: tiro deviato di Francesconi che non impensierisce Boffelli.

12′: GOOOOOOOLLL!!! GOL DI SPAVONE PER IL NAPOLI!

12′: Bel gol di Spavone che a tu per tu con Pollini, freddissimo, con la suola salta il portiere e con un tocco di sinistro mette in rete.

16′: il Cesena sembra non aver subìto il colpo e pressa alto la squadra partenopea.

18′: ancora il Cesena vicina al gol ma non lo trova.

19: doppio intervento di Boffelli ma poi l’arbitro ferma per un fallo di mano a favore del Napoli. Si riparte con una punizione.

22′: continua la spinta de Romagnoli alla ricerca del gol del pareggio.

31′: che continua a subìre la pressione del Cesena.

39′: sembra si sia attenuata la pressione bianconera con il Napoli che ora cerca di gestire meglio la palla.

42′: altro brivido per il Napoli con Bernardi, ma ancora un nulla di fatto.

45′: l’arbitro fischia la fine del primo tempo.

46′: inizia il secondo tempo!

47′: il Cesena riparte con lo spirito della maggior parte del primo tempo: ovvero ottenere il gol del pareggio.

49′: Napoli sotto pressione.

52′: azione di pressing del Cesena che sfiora il gol.

53′: davvero in difficoltà la squadra di Frustalupi che fa fatica a gestire la sfera.

56′: prima sostituzione della partita. È il Napoli ad effettuarla: Sahli al posto di Marranzino.

62′: sostituzione anche per il Cesena: entra Liburdi per Bernardini.

65′: Altre due sostituzioni per il Napoli: escono Obaretin e Spavone per D’Avino e Russo.

69′: tenta di riaffacciarsi avanti il Napoli.

70′: Cesena che cerca di riprendere in mano la situazione affacciandosi in attacco e cercare il gol del pareggio tanto atteso.

76′: altro giro di sostituzioni per entrambe le squadre. Escono Acampa e Pesce per Giannini e Lettera nel Napoli ed escono Pieraccini e per Sartini e Suliani.

78′: GOOOOOOOLLL SPETTACOLARE DI AMADORI! 1-1 CESENA!!!

78′: un gol da vero attaccante quello di Amadori, che dentro l’area ubriaca nettamente il difensore partenopeo, e dopo una serie di finte insacca per l’1-1.

89′: RIGORE PER IL NAPOLI!!!!

89′: Marchisano è bravo a cercare e a trovare il contatto.

90′: GOOOOOOOLLL! IACCARINO RIPORTA IN VANTAGGIO IL NAPOLI!

95′: FINISCE LA PARTITA! VITTORIA SOFFERTA, PER 2-1, DEL NAPOLI!

NAPOLI-CESENA, Il tabellino della gara

Marcatori: Spavone (N.), Amadori (C.), Iaccarino (N.) (rig.).

Napoli: Boffelli; Barba, Acampa (76′ Giannini), Marchisano, Nosegbe, Obaretin (65′ D’Avino), Spavone (65′ Russo), Iaccarino, Pesce (76′ Lettera), Gioielli, Marranzino (56′ Sahli). A disp.: Pellino, Turi, Giannini, Lettera, Pontillo, Lorusso, De Pasquale, Mazzone. All.: N. Frustalupi.

Cesena: Pollini; David (83′ Rossi), Elefante, Lilli (83′ Ferretti) Francesconi, Bernardini (62′ Liburdi), Amadori, Carlini, Pieraccini (76′ Sartini) Lepri, Sette. A disp.: Galassi, Penchini, Suliani, Onofri, Giovannini, Ghinelli, Casadei Coveri. All.: G. Ceccarelli.

Arbitro: sig. Perri Mario della sezione Roma 1

