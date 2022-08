Ciro Venerato: “A Breve novità’ su Osimhen…”

Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, ed esperto di calciomercato, ha lanciato la notizia , riguardante una ipotetica trattativa tra Man.Utd ed Osimhen, per portare il nigeriano allo United subito., con ,udite bene, Cristiano Ronaldo al Napoli.

Il regista? Jorge Mendes, procuratore molto amico del presidente azzurro, e che sta tentando, in tanti modi, di piazzare il suo, ormai 37enne, assistito, desideroso di disputare la Champions. Ecco quanto ha riferito il giornalista Ciro Venerato, in merito a questa trattativa, ma a quanto risulta, mai nata:

“Tra poco in arrivo, un comunicato di Roberto Calenda, procuratore di Osimhen, Fara’ chiarezza sulla posizione del Nigeriano, e sul uo futuro. Quasi certamente, Napoletano”

Si potrebbe dire, trattativa Osimhen– Manchester United molto calda, ma e chiaro, che i tempi brevi che portano alla fine del Mercato, fanno si che da questo comunicato, possa solo venir fuori, che Victor, almeno per quest’ anno, continuerà’ la sua avventura in azzurro, per la gioia di Luciano Spalletti, e quella meno di Jorge Mendes, che avrebbe desiderato che il suo assistito, potesse convolare a nozze, in assenza di desiderio da altri club, con , o senza musichetta, di poter usufruire delle sue prestazioni calcistiche.

