Primavera 1, Frosinone-Napoli 1 -0: Beffato nel recupero anche contro i “Ciociari”

Nessuna sosta per Frosinone e Napoli. Mercoledì le due formazioni sono scese in campo e già questa mattina, a 72 ore di distanza, tornano sul terreno di gioco per la quarta giornata del campionato Primavera 1.

I ciociari padroni di casa sono reduci da un pareggio in rimonta in extremis sul campo dell’Udinese mentre il Napoli invece, in casa contro il Sassuolo, è crollato a pochi istanti dal triplice fischio colpiti dal gol di Russo.

Una gara importante per entrambe le squadre che vogliono muovere la classifica e mettere in sacca punti importanti per la rincorsa salvezza.

Il fischio d’inizio della gara sara’ dato alle ore 11

Primavera 1, Formazioni Ufficiali

Frosinone: Palmisani; Bruno, Selvini, Cangianiello, Maestrelli, Peres, Macej, Afi, Maura, Bracaglia, De Min (5′ Milazzo). A disp: Di Chiara, Rosati, Pahic, Condello, Stefanelli, Ferrieri, Benacquista, Pozzi, Gozzo, Pera, Voncina. All.: Gorgone.

Napoli: Boffelli; Barba, Giannini, Obaretin, Gioielli, Iaccarino, Pesce, Spavone, De Pasquale D’Avino, Gningue. A disp.: Turi, Lettera, Acampa, Pontillo, Lorusso, Boni, Mazzone, Russo, Nosegbe-Susko, Sahli. All.: Frustalupi.

PRIMAVERA 1 , La Cronaca di Frosinone-Napoli

FISCHIO D’INIZIO – A Ferentino comincia Frosinone-Napoli.

4′ Gioco momentaneamente fermo con De Min. Il centrocampista è rimasto a terra dopo aver appoggiato male il ginocchio.

5′ De Min costretto ad alzare bandiera bianca. Al suo posto entra Milazzo.

10′ OCCASIONE NAPOLI! Grandissima palla tra le linee di Iaccarino per Gningue che colpisce male la sfera da ottima posizione e deposita la palla sul fondo.

16′ OCCASIONE FROSINONE! Afi si crea lo spazio e calcio con violenza in porta. Boffelli fa buona guardia sul primo palo.

22′ Conclusione dal limite dell’area di Bruno. Para senza problemi Boffelli.

29′ OCCASIONE FROSINONE! Grandissima giocata di Milazzo; si libera con due finte di due avversari calcia in porta. Boffelli non ci arriva, la palla deviata esce di pochissimo.

37′ Ritmi che si stanno alzando in questo finale di primo tempo. Entrambe le squadre vogliono sbloccare la partita.

40′ Momenti di nervosismo a centrocampo tra le due squadre dopo uno scontro di gioco. 🟨 Ammonito nell’occasione De Pasquale.

43′ 🟨 Ammonito anche Gioielli dopo un intervento irregolare su Milazzo.

45′ Assegnati due minuti di recupero.

45’+1 Esce male tra i pali Palmisani. Spavone recupera palla e prova a calciare in porta da posizione defilata ma la palla esce lontano dai pali.

45’+2 Terminata la prima frazione.

46′ Iniziata la ripresa. 🔄 Un cambio nel Napoli, Acampa prende il posto di Giannini.

52′ Poche emozioni in queste prime battute di primo tempo. Squadre molto imprecise in fase offensiva.

56′ OCCASIONE FROSINONE! Selvini palla a terra trova lo spazio e conclude a rete. Ottima risposta di Boffelli.

57′ OCCASIONE FROSINONE! Palla in profondità per Bruno che si coordina ma colpisce male. Palla sul fondo.

60′ OCCASIONE FROSINONE! Ora spingono forte i ciociari. Peres in area di rigore resiste alla pressione degli avversari e nel tentativo di calciare viene anticipato dal compagno di squadra Afi che con lo specchio di porta spalancato calcia alto.

61’🔄 Cambia ancora Frustalupi. Boni rileva De Pasquale.

65′ 🔄 Cambia anche Gorgone. Doppio cambio con Gozzo che rileva Bruno; Condello invece sostituisce Afi.

72′ Dopo un quarto d’ora di gioco in mano al Frosinone, il Napoli sembra aver preso campo ma è praticamente non è mai riuscito a mettere in apprensione Palmisani.

76′ 🔄 Sahli prende il posto di Pesce, questo il terzo cambio di Frustalupi.

79′ OCCASIONE FROSINONE! Cangianiello al limite dell’area libera Condello che calcia in porta ma trova sulla sua strada ancora un ottimo Boffelli.

83′ Ultimi due cambi per il Napoli. Mazzoni e Lettera sostituiscono Gningue e Spavone.

85′ TRAVERSA NAPOLI! Primo squillo della ripresa da parte dei partenopei con D’Avino che di testa gira verso la porta ma colpisce la parte alta della traversa.

88′ 🔄 Ultimi due cambi anche per il Frosinone. Pozzi e Voncina entrano in campo, escono Macej e

90′ Assegnati tre minuti di recupero.

90’+1 ⚽ FROSINONE IN VANTAGGIO! In pieno recupero arriva il colpo dei ciociari. Selvini riesce a girarsi sulla marcatura di Obaretin; cross preciso per Milazzo che da pochi passi di testa non sbaglia.

TERMINATA LA GARA – Una stoccata negli istanti finali di gara di Milazzo permette al Frosinone di conquistare la seconda vittoria in campionato. Il Napoli praticamente mai pericoloso dalle parti di Palmisano, capitola nel finale.

PRIMAVERA 1, Il Tabellino di Frosinone-Napoli

Marcatori: 90’+1 Milazzo (F).

Frosinone: Palmisani; Bruno (65′ Gozzo), Selvini, Cangianiello, Maestrelli, Peres, Macej, Afi (65′ Condello), Maura, Bracaglia, De Min (5′ Milazzo). A disp: Di Chiara, Rosati, Pahic, Stefanelli, Ferrieri, Benacquista, Pozzi, Pera, Voncina. All.: Gorgone.

Napoli: Boffelli; Barba, Giannini (46′ Acampa), Obaretin, Gioielli, Iaccarino, Pesce, Spavone (83′ Mazzoni), De Pasquale (61′ Boni) D’Avino, Gningue (83′ Lettera). A disp.: Turi, Pontillo, Lorusso, Russo, Nosegbe-Susko, Sahli. All.: Frustalupi.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati