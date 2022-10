Primavera 1: Cagliari-Napoli, Gli azzurri provano il colpaccio

Al Centro Sportivo Asseminello è in programma alle ore 11 la sfida tra Cagliari e Napoli, due squadre che con soli 3 punti si trovano in zona Play-out. Diverso, però, è fin qui il cammino delle due compagini perché, mentre i rossoblù sono rimasti costanti nelle prestazioni ottenendo 3 pareggi e 2 sconfitte, i partenopei hanno totalizzato ben 4 sconfitte e una sola vittoria interna con il Cesena. Il campionato è ancora lungo, ma entrambi i club, guidati rispettivamente da Filippi e Frustalupi, sono chiamati ad invertire il trend già nella sfida odierna per non rimanere bloccati nelle zone basse della classifica e non essere costretti ad inseguire. Viste le premesse, ci aspettiamo un match combattuto e ricco di emozioni.

I convocati: Acampa, Barba, Boffelli, Boni, D’Avino, De Pasquale, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Lamine, Lettera, Marranzino, Obaretin, Pontillo, Rossi, Russo, Spavone, Turi

Cagliari-Napoli, Le probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-3): Lolic; Zallu, Vitale, Palomba, Idrissi; Caddeo, Carboni, Cavuoti; Masala, Griger, Vinciguerra. All. Filippi

NAPOLI (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Lamine, Iaccarino, Gioielli, Acampa; Spavone, Marranzino, Rossi. A disp.: Turi, D’Avino, Giannini, Pontillo, Boni, Lettera, De Pasquale, Russo. All. Frustalupi

