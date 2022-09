PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 17 Settembre

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina del Corriere dello Sport tra poche ore in edicola, apertura dedicata alla super partita di domani tra Milan e Napoli che si giocherà a San Siro a partire dalle ore 20,45. Questo il titolo del quotidiano: “Milan-Napoli no VAR”. E Massimo Mauro, ex calciatore, che in passato ha indossato anche la maglia azzurra, ha tuonato: “Non rovinate la partita tra due meravigliose realtà del calcio italiano: chi sta al video intervenga solo se l’errore è oggettivo. Amo la squadra di Spalletti, gioca un calcio straordinario. Pioli invece guida un progetto vero”.

