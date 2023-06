Paolo Ziliani va giu’ duro su Gravina (Sentenza Juve): “Gravina non si presenterà al Maradona di Napoli a premiare la squadra campione d’Italia per non essere subissato di insulti dagli sportivi veri che sanno cos’è il rispetto delle leggi, del vivere civile…”

Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano ha scritto un post sui social network incassando l’apprezzamento di tantissimi tifosi napoletani e non solo. Queste le sue parole:

“Nella giornata nazionale dello Sport il presidente FIGC Gravina non si presenterà al Maradona di Napoli a premiare la squadra campione d’Italia per non essere subissato di insulti dagli sportivi veri che sanno cos’è il rispetto delle leggi, del vivere civile e del bene comune qual è la passione sportiva”.

Poi ha aggiunto ulteriori bordate alla FIGC e non solo: “Il governo e le istituzioni del calcio hanno tradito lo sport e i suoi valori e milioni di italiani lo sanno e non lo dimenticheranno. Festeggiate voi, siete solo una cricca, meritate il peggio”.

E in tanti hanno commentato duramente: “Che vergogna, mi vergogno di essere italiano e sportivo, mi viene quasi voglia di lasciare questo immondo paese”. E poi qualcuno ha rincarato la dose: “Si tratta di un importante sgarbo istituzionale al Napoli. Si vergognassero”.

