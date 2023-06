Paola Saulino, festeggia cosi il suo tricolore, con i tifosi del Napoli all’ esterno del Maradona! In body painting

Non si placa la festa scudetto del Napoli ed i tifosi si scatenano sempre di più. La squadra di Spalletti è stata protagonista di una stagione di altissimo livello e si è conclusa con un vero e proprio dominio. Nel frattempo la squadra si prepara a scendere in campo per l’ultima partita della stagione al Maradona contro la Sampdoria, una squadra già retrocessa nel campionato di Serie B. Promessa mantenuta, anche per Paola Saulino che ha omaggiato il terzo scudetto della storia del Napoli sfilando in body painting all’esterno dello stadio Maradona.

