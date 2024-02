Paolo De Paola sicuro: “Il Napoli è assolutamente in corsa in Champions League…”

Il giornalista Paolo De Paola è stato ospite di Forza Napoli Sempre, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte.

“Dove vedo il Napoli a fine stagione? Perché tutti vogliono fare il Mago Otelma?! Il Napoli è assolutamente in corsa in Champions League e può farcela ad ottenere gli obiettivi che si era fissato. Ha avuto un momento di flessione, come può capitare a tutti, ma adesso può riprendersi e lo ha ribadito contro il Sassuolo”.

“Ciò che lascia perplessi – aggiunge De Paola – è che l’Inter ha condizioni economiche peggiori, meno floride del Napoli, eppure vince e già programma un futuro, rinnovando a Marotta e non solo. L’Inter sta sanando, mentre il Napoli ha distrutto tutto, il suo ciclo non è proprio nato: il dopo-Spalletti è stato una rottura continua, mentre l’Inter riparte dai rinnovi di Marotta, Inzaghi e Lautaro. A Milano vogliono fondare un ciclo, cosa che non è avvenuta a Napoli: questo è stato l’errore più grave ed evidente”.

