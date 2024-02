Napoli cambia casa.

Il Napoli potrebbe cambiare casa, nei prossimi mesi, per via dei lavori al Maradona.

Ipotesi lanciata direttamente da Il Mattino, quest’oggi, vista la possibilità, per lo stadio campano, di ospitare alcune gare, di Euro 2032.

Le condizioni attuali, però, dell’ex San Paolo non sono idonee, per l’ UEFA, per uno stadio di livello internazionale.

Necessitano importanti lavori di ristrutturazione, come l’eliminazione della pista d’atletica, con conseguente spostamento delle tribune.

Il tempo necessario, ci sarebbe, visto che ci sono 8 anni a disposizione, ma bisogna iniziare i lavori quanto prima.

Il progetto è in fase di preparazione, prima di essere presentato al Comune di Napoli.

De Laurentiis chiede al sindaco Manfredi, una concessione del Maradona per mezzo secolo. Il primo cittadino napoletano, dal canto suo, potrebbe lustrarsi, in consiglio comunale, di portare Napoli al centro dell’Europa, tra 8 anni, con indotti economici, facilmente immaginabili.

La squadra però, dovrebbe spostarsi, durante i lavori, in un’altra città. Si parla di Bari o Palermo, come possibilità, visto gli stadi, dotati di licenza UEFA, che permetterebbero le eventuali partite di Coppa.

C’è anche un’altra ipotesi, che è quella di eseguire i lavori a fasi scaglionate, chiudendo alternativamente dei settori. Possibilità che allungherebbe i tempi di realizzazione dei lavori, ma non creerebbe troppi disagi, soprattutto ai tifosi, costretti poi a spostarsi in altre città, per seguire la squadra.

Si attende la presentazione del progetto, per poter partire, in ogni caso, si tratta di una possibilità, che Napoli, società e città, non può lasciarsi sfuggire.

