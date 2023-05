Paolo Bargiggia “affonda” i sogni Juventini e d esalta il Napoli…

In casa Napoli, tra i tifosi, c’è un po’ di preoccupazione per il futuro. La compagine che ha vinto lo scudetto rischia infatti di perdere il suo condottiero: Luciano Spalletti. Il tecnico ha fatto capire chiaramente di non avere intenzione di proseguire la sua avventura nel capoluogo campano anche se non c’è ancora nessuna ufficialità. Inoltre anche Cristiano Giuntoli, Direttore Sportivo dei partenopei, potrebbe andare via al termine della attuale annata calcistica.

Paolo Bargiggia, ai microfoni de Il Processo, sulla emittente televisiva 7 Gold, ha tuttavia mostrato grande ottimismo per il futuro degli azzurri:

“Sapete qual è la differenza tra la Juventus e il Napoli? Che Massimiliano Allegri, con il suo gioco, non ha lasciato una eredità importante. Se dovesse arrivare un nuovo allenatore, dovrebbe ripartire daccapo. Nel Napoli la bella notizia è che il lavoro di Spalletti non andrà perso nemmeno con un nuovo tecnico. Chiunque arriverà a Napoli si troverà a gestire un patrimonio ereditato dalla gestione precedente. Il Napoli è una squadra assemblata bene, con idee chiare e tutto questo non andrà perso”.

