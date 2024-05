Osimhen vuole la Premier.

Sembrava cosa fatta per il passaggio dell’attaccante nigeriano, verso il Paris Saint Germain, visto che i transalpini dovranno sostituire il partente Mbappe’.

Secondo Skysport però, il numero 9 azzurro, non vorrebbe giocare in Francia, dove è già stato con la maglia del Lille, ma preferirebbe la Premier League.

Sulla vicenda, così si è espresso Gianluca Di Marzio:

“Non sono così convinto che Osimhen vada al PSG. Ha già giocato in Francia, logico che il PSG ti permetterebbe di affrontare gare importanti, come la semifinale di Champions. Ma la sua preferenza era e resta l’Inghilterra. Chelsea e Arsenal , sono due squadre che potrebbero prendere l’attaccante del Napoli”

La pista Chelsea, pare piuttosto calda, visto che nella trattativa si potrebbe inserire Romelu Lukaku. Su questa opportunità è molto possibilista, il giornalista Sky:

“Manna sta già colloquiando con il Chelsea, da un bel po’. L’idea del prossimo direttore sportivo del Napoli, sarebbe quella di imbastire una trattativa, come quella portata avanti con la Juventus, per Vlahovic. Si sta provando a comprendere, quali siano i margini per arrivare a Lukaku, che diverrebbe il sostituto di Osimhen”

In questo caso bisognerebbe trovare un accordo economico, considerando la clausola del numero 9 azzurro e la valutazione, che i blues farebbero per il belga.

Operazione non semplicissima, ma che accontenterebbe tutte le parti in causa. In teoria l’attaccante della Roma, piace molto ad Antonio Conte, che l’ha sempre voluto con sé, ma questa è un’altra storia.