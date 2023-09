“Non me la sento di bocciare totalmente la prova della squadra di Garcia perché per un’ora ho visto cose eccellenti…” Il commento di Ivan Zazzaroni

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato la sconfitta del Napoli contro la Lazio nel suo consueto editoriale:

“A un primo tempo di solo Napoli ha dunque corrisposto una mezz’ora finale in cui la Lazio ha fatto quello che voleva: non me la sento di bocciare totalmente la prova della squadra di Garcia perché per un’ora ho visto cose eccellenti, anche se il miglior Osimhen le è mancato e Kvara è calato troppo in fretta. Promossa invece la terza Lazio stagionale che, evitando ogni accademismo (Mago a parte), ha puntato tutto sullo slancio e sul contagioso divertimento con cui sa spesso entrare in partita”.

