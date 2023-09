Nel corso di ‘Sky Calcio Club’, l’ex calciatore Beppe Bergomi ha analizzato il momento del Napoli dopo il ko contro la Lazio:

“Il Napoli deve star meglio fisicamente per fare il suo calcio. Vuole aggredire, ma Anguissa ad esempio non sta bene, è evidente, ed alla lunga la squadra ha perso le misure. C’è bisogna di una crescita di condizione. Bisogna aspettare per giudicarlo. Resta la favorita per me insieme alle milanesi”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati