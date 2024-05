Nessuna offerta per Osimhen.

Quello dell’attaccante numero 9 del Napoli, sta diventando un caso. Dopo la lunghissima trattativa per il rinnovo del contratto, dove la clausola rescissoria ha rappresentato il nodo più difficile da sciogliere, la situazioni attuale è in fase di stallo.

Tante le squadre accostate al nigeriano, in primis il PSG, che dovrà sostituire il partente Mbappe’,ma secondo fonti vicino al calciatore, non c’è la volontà di tornare in Francia, da parte del numero 9.

Osimhen vuole la Premier, ma squadre disposte ad investire 120/130 milioni di euro, solo per il costo del cartellino, non è che ce ne siano moltissime.

Oltre a questa spesa, bisognerebbe accollarsi anche l’ingaggio del calciatore, che oggi guadagna 10 milioni netti a stagione. Un investimento, che sul totale si aggira ad una spesa intorno ai 200 milioni, all inclusive.

Non proprio pochissimi, considerando anche la stagione non brillantissima del nigeriano, i soliti infortuni annuali, più la Coppa d’Africa, da scontare ogni due anni.

L’ipotesi più credibile resta quella del Chelsea, dove si potrebbe inserire Lukaku, come parziale contro partita, ma per una scelta, così importante, bisognerebbe prima capire, chi sarà l’allenatore del Napoli, nella prossima stagione.

Ufficialmente comunque ad oggi, al Napoli non è giunta nessuna offerta. Il mercato sarà lunghissimo, ovviamente, ma difficilmente usciranno dall’Europa, le somme che i partenopei richiedono per l’attaccante.

L’Arabia Saudita sembra essere, l’unica realtà, con le disponibilità economiche , per poter soddisfare entrambe le parti.

La decisione a questo punto spetta solo al calciatore, che la scorsa estate non accettò l’ipotesi Saudita.

Una telenovela che andrà avanti molto a lungo, dalla quale non è proprio da escludere, una clamorosa permanenza a Napoli, per la felicità del nuovo tecnico.