Napoli-Milan la febbre sale. Scorte biglietti esauriti…anche quelle riservate ai calciatori!

Trovare un biglietto per andare allo stadio quando gioca il Napoli è ormai diventata un’impresa quasi impossibile. In poche ore, da quando il club mette in vendita i tagliandi, si registra il tutto esaurito. Ogni volta è la stessa storia. L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive:

“I biglietti del Napoli, delle partite del Maradona, sono diventati una chimera. Un miraggio, un sogno, una missione impossibile: introvabili in campionato e in Champions”.

Accaparrarsi un biglietto per le partite della squadra di Spalletti è ormai diventata una lotteria. “E’ la dura legge delle vendite online. Fortuna, abilità, rapidità. Una procedura aperta a tutti che ha messo in ginocchio anche gli oltre cento punti vendita soprattutto per quel che riguarda le curve dello stadio di Diego: il tempo di processare cinque o sei biglietti e poi il sistema si ferma e la fila diventa inutile. Sold-out”.

Persino i giocatori del Napoli non possono fare più nulla per procurarsi biglietti omaggio. “Finanche i giocatori azzurri, esaurita la classica scorta degli omaggi e l’ulteriore quota a pagamento loro riservata, trovano difficoltà a fronte di richieste ormai eccessive”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati