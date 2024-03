Moggi: Con Osimhen un altro Napoli.

Il doppio ex Luciano Moggi, alla vigilia del big match, tra Napoli e Juventus, dice le sue sensazioni sulla partita.

Ai microfoni di Radio Radio, il ds vede una gara, molto in bilico:

“È una partita abbastanza equilibrata. Intanto il Napoli con Osimhen è un Napoli, senza Osimhen un altro Napoli. Anche il georgiano, senza di lui non segnava gol, appena è tornato Osimhen che gli ha creato degli spazi, si è inserito ed ha fatto una doppietta. Adesso bisogna vedere se sarà il Napoli di Cagliari, allora sarà una gara equilibrata, se invece è quello di Reggio Emilia allora vedo il Napoli favorito. Sarà una partita tra l’attacco partenopeo e la difesa della Juventus”

Anche in previsione della sfida Champions, Moggi vede un Napoli in ripresa:

“La squadra azzurra ha ripreso autostima, anche col pareggio contro il Barcellona. La presenza di Osimhen da coraggio a tutti, anche per la Juventus sarà difficile”

Sulle recenti dichiarazioni di De Laurentiis, in merito ai procuratori, definiti come cancro del calcio, Luciano Moggi minimizza:

“Ritengo che sia una battuta, come fa sempre De Laurentiis. Poi sul mondiale per club, il regolamento dice cose diverse. Lui adesso sta stimolando la squadra a fare quello che non ha fatto finora. Detto questo, dire che la Juventus non debba partecipare, diventa un discorso fuori luogo, per un presidente”

Un tema sul quale, si tornerà sopra sicuramente, intanto però incombe il campionato. Per i tifosi azzurri sarebbe molto più bello, conquistare la partecipazione alla competizione UEFA, direttamente sul campo.

