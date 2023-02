Marcello Chirico al vetriolo: “Non andro’ a Napoli, facciano loro la festa scudetto…”

Marcello Chirico, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente televisiva nazionale 7 Gold. Il giornalista di dichiarata fede juventina, sbotta…

“Io sarei invidioso dei successi del Napoli in questa stagione? Assolutamente no, ve lo assicuro e lo posso anche dimostrare”.

“Sono andato a giocare la vittoria del Napoli in campionato e in Champions League. Ho fatto quindi una doppia scommessa: gli azzurri vinceranno in Italia e in Europa. Come potrei allora essere invidioso del Napoli? So che è molto forte”, ha aggiunto Marcello Chirico.

Marcello Chirico, Infine sui festeggiamenti…

“Non andrò a Napoli a festeggiare lo scudetto: facciano loro festa. Io ho molta simpatia per i partenopei. Naturalmente ci sono i napoletani intelligenti e quelli sciocchi, stesso discorso anche per gli juventini. Io voglio avere a che fare solo con persone intelligenti”.

Se i napoletani, parlando apertamente di scudetto, stanno abbandonando la scaramanzia che li ha spesso contraddistinti, altrove c’è chi va decisamente oltre….ma proprio non va giu’ che il Napoli sia la squadra piu’ forte!!!!

