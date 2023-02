Beppe Incocciati: “Il distacco dei 18 punti? 95% meriti del Napoli…”

Beppe Incocciati, ex attaccante di Napoli e Milan, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live dichiarando quanto segue

«Osimhen? A Dimaro si vedeva già la sua stoffa, la sua capacità di non perdere di vista la porta, non sono stupito dalla sua crescita, ha una marcia in più e ha una cattiveria nell’attaccare che è speciale. Io sono molto felice della quasi certa vittoria del Napoli, a me interessa però ulteriormente sottolineare che il distacco di 18 punti è figlio al 95% dei meriti azzurri e solo al 5% del demerito altrui.

Questa distanza così ampia è inoltre semplicemente frutto del bel gioco, il Napoli dimostra a tutta l’Europa che non bastano le capacità fisiche, ma l’essenza di questo gioco sono le qualità tecniche, la capacità di dare del tu al pallone. Il messaggio che questo Napoli invia a tutti è che, finalmente, prevalgono le qualità tecniche

.Spero che venga preso ad esempio dai tanti allenatori che imperversano in tv e da modello da seguire innanzitutto a Coverciano, partendo da lontano, dai settori giovanili e dalla cultura calcistica. Milan-Atalanta di ieri, per esempio, non è stata gara di calcio ma è stata una sfida tra bisonti, un’arena in cui si sono sfidati solo fisicamente, in cui chi dava più “cornate” vinceva, e parliamo di due squadre che hanno giocato bene nel recente passato».

