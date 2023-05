Luciano Spalletti resta…anzi raddoppia!

Luciano Spalletti, a meno di clamorosi colpi di scena, resterà a Napoli anche nella prossima annata calcistica. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nello spazio riservato al calcio, ha svelato i dettagli del nuovo contratto che legherà il mister toscano al capoluogo campano per le prossime due stagioni. Il discorso economico non è mai stato prioritario per il tecnico, ma l’ex Roma e Inter ha chiesto soprattutto garanzie tecniche e chiarezza sul futuro.De Laurentiis lo ha rassicurato sotto tutti gli aspetti: la squadra resterà forte, competitiva e a Spalletti sarà assicurato anche un aumento dell’ingaggio. Ecco quanto si legge sul giornale milanese: “Arriverà probabilmente giovedì prossimo l’annuncio ufficiale del Napoli. L’occasione sarà data dalla conferenza stampa di presentazione del dodicesimo ritiro del club azzurro a Dimaro, Trentino, dal prossimo 14 luglio. Spalletti otterrà un riconoscimento economico dalla società e sarà rivisto al rialzo l’ingaggio, sempre in linea con i parametri che la società si è fissata. Dovrebbe guadagnare intorno ai 3.5 milioni di euro con un aumento di circa il 25 per cento sull’ingaggio attuale. Più la possibilità di bonus legati agli obiettivi massimi di campionato e Champions. Dunque non rinnovo automatico sul vecchio contratto da 2.8 milioni netti. Nella sostanza Spalletti non lascia ma raddoppia: il suo accordo scadrà nel giugno 2025 e non potranno escludersi ulteriori opzioni di rinnovo”.

fonte GdS

