Napoli Campione D’ Italia…A’ livella do’ pallone!

Napoli Campione D’ Italia, dopo 33 anni di sofferenza e angherie subite in lungo ed in largo, in ogni stadio ed altrove, dal potere economico e mediatico del settentrione. Ma finalmente, Napoli Esplode di Gioia! La Banda Spalletti, capitanata da Terminetor Di Lorenzol, stravince il campionato con 5 giornate d’ anticipo, mettendo la prima pietra su un futuro tinto d’azzurro!

E Napoli, la mia Napoli, ancora una volta, se c’ e’ ne fosse bisogno, con la sua invidiata fantasia, reagisce con lo schernire, .in eleganza, l’Italia che offende, anche in termini razzistici, sottolineando la meritata conquista del terzo titolo della sua storia.

E lo fa’ con il Principe della risata, Antonio De Curtis, in arte Toto‘, prendendo in prestito un suo immenso capolavoro, A’ Livella...trasformandolo in A’ Livella do’ pallone! Beh, posso solo invitare tutti a vederlo per rendervi conto, di quanto Napoli, sia davvero la capitale dell’ì Arte Intelligente, oltre che, il saper festeggiare con eleganza, rispondendo ad insulti, con la signorilità e l’educazione, che la nostra cultura ha sempre mostrato! Proprio come questo terzo scudetto, che ha solo confermato, alle male lingue, che eassistere in silenzio sarebbe il miglior rimedio per cancellare l’invidia di cio’ che loro non vivranno mai! Buona visione a tutti

