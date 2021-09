La certezza tattica di Galeone: “Allegri a Napoli con la difesa a 4”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Giovanni Galeone, che ha condiviso uno dei momenti più belli della propria carriera in panchina con Max Allegri: era il Pescara dei miracoli e l’attuale tecnico dei bianconeri dettava i ritmi del gioco in quella squadra davvero spettacolare.

Queste le considerazioni di Galeone sul big-match di sabato pomeriggio: “La Juventus ha difficoltà: venerdì sera arriveranno 5 sudamericani, Chiesa ha problemi, idem altri nazionali. Anche il Napoli ha qualche problemino: Insigne ha lasciato la Nazionale, Zielinski non credo ce la faccia. Viaggi e minutaggi in Nazionale non garantiranno ritmo alla partita di sabato...”.

Ecco invece cosa ne pensa l’ex allenatore del Napoli nella stagione 1997/98 sul ritorno del suo pupillo a Torino: “Allegri ha un contratto di quattro anni con la Juventus, i bianconeri guardano al futuro. E’ vero che CR7 ti fa 25 gol a campionato, ma se devi guardare agli obiettivi a lungo termine, la decisione di lasciare andar via CR7 credo sia stata la migliore…”.

A proposito di ataccanti, galeone svela un piccolo segreto in chiave mercato: “Ero convinto che la Juventus prendesse Vlahovic. Sì, piace anche a Max Allegri. Ma a chi non piace un attaccante con quelle caratteristiche?”.

Finale dedicato alla tattica, vera passione di uno stratega sopraffino come Galeone, che non biosogna dimenticare, in panchina ha ottenuto ben 4 promozioni dalla B alla A: “In Napoli-Juventus, Allegri giocherà a 4 e non con la difesa a 3 come qualcuno ha ipotizzato. Due linee a 4 e Dybala con Morata in avanti. Mi aspetto una partita accorta da parte di entrambe le squadre. Max farà di necessità virtù: ha un mese non facile guardando anche i prossimi impegni”.

