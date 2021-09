Lille, clamorosa confessione del presidente: “Osimhen pagato 68 milioni”

Clamorosa confessione dell’attuale presidente del Lille. Intervistato da “La Voix Du Nord”, infatti, Olivier Létang ha s’è soffermato sul trasferimento di Victor Osimhen.

Una necessità, a detta del dirigente, per confutare le accuse dell’ex presidente dei “Masitni”, Gerard Lopez, ora plenipotenziario al Bordeaux.

Nelle sue intenzioni, dunque, Létang intendeva chiarire i termini del trasferimento del centravanti nigeriano della scorsa estate. Più in particolare, approfondire i reali costi dell’operazione.

Come spiegato dal dirigente, infatti, il Napoli ha pagato Osimhen meno di quanto si dica in giro

“Bisogna smettere di raccontare storie, iniziando a dire la verità. Chiunque pensi che il trasferimento di Osimhen sia costato 81 milioni sbaglia, non è vero. L’accordo per il trasferimento vale 68 milioni. Poi dal Napoli sono arrivati quattro giocatori, la cui valutazione complessiva era di 500.000 euro. E questi giocatori sono stati acquistati per 20 milioni totali. Bisogna smettere di mentire e manipolare la realtà”.

