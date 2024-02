Kvara-Napoli ai titoli di coda! Senza Champions via a Giugno, questo è quanto trapela dai salotti buoni del mercato, con dose rincarata dal Procuratore matto Mamuka Jugeli, che prima racconta la favola del buon samaritano, per poi, sbagliando anche i tempi, sbandiera ai quattro venti il possibile addio del georgiano.

Sulla classe del ragazzo nessuno può dubitare, ma e chiaro che dopo una stagione post-scudetto, finora disastrosa per rendimento, del suo assistito, appare stucchevole parlare già di futuro, quando egli stesso è impegnato per raddrizzare la barca che affonda, ovvero sia il Napoli!

È chiaro che tutto fa capo ai famosi emolumenti, soprattutto dopo il faraonico contratto di facciata firmato dal suo compagno di squadra Osimhen, che probabilmente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, senza dimenticare che un fuori rosa, Demme, guadagni più di lui

Il contratto del Georgiano scade nel 2027, e sicuramente, come tutti del resto, ci si aspettava la gratifica scudetto, che puntualmente non è arrivata. Poi lo stesso Adl, che nella conferenza show annuncia di aver parlato con il procuratore per il rinnovo, ma che, a dire sempre del patron, si sarebbero rivisti a giugno!

Kvara sara’ addio? Adl-Jugeli, tra lui e’ lei sceglier non saprei!

Sembra davvero la parodia di “Giorgio se ne vò jì e ‘o vescovo ne ‘o vò mannà” , insomma, manca sempre il fondo di verità! La cosa certa però, se il Napoli non conquista Champions, in alternativa Europa League, sarà difficile rivedere Kvara il prossimo anno con la maglia azzurra!

Praticamente si annuncia una vera e propria rifondazione in casa Napoli, complice la scellerata e fallimentare gestione Aureliana di quest’ anno, dopo aver vinto uno scudetto dopo 33 anni, ed una Società costruita sul niente che va anch’ essa rifondata con persone competenti, ma soprattutto con un Presidente che sia tale e non uno showman che crede di esAere il Dio sceso in terra!

Ma come si dice, ognuno di noi e artefice delle proprie azioni, chiaro che dopo si dovranno fare fatti rispetto a questa stagione, con un progetto, vero questa volta, che consenta la crescita ed il potenziamento del club e della squadra, a cominciare da DS ed allenatore, a calciatori che non siano solo scommesse

Anche perché errare è umano, perseverare e diabolico, quindi caro Adl, basta chiacchiere ed alibi o cospargersi il capo di cenere senza pentirsi, il tempo delle mele si e concluso, ora sta a te dimostrare che dopo il disastro attuale, e meglio affidarsi a chi e del settore, piuttosto che ridicolizzare se stessi e chi ti segue per passione.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati