Sentite Auriemma: “Kvara? Adl d’accordo con il procuratore per venderlo”

Il giornalista e conduttore sia televisivo che radiofonico, Raffaele Auriemma, ha fatto un focus su Victor Osimhen nel corso del suo intervento ai microfoni di Si Gonfia La Rete, programma in onda sulla emittente Tele A:

“Ho visto Osimhen dopo il Cagliari, sono rimasto molto preoccupato. Era seduto in panchina, avvilito. La sua faccia era tutta un programma. Non vorrei che stesse perdendo l’entusiasmo che uno come lui deve sempre avere. I risultati del Napoli sono deludenti ma deve essere lui a trascinarci fuori dai problemi con il suo entusiasmo.

Auriemma lapidario su Kvara

Kvara? Il procuratore del calciatore è d’accordo con De Laurentiis nel vendere il calciatore a maggio”.

