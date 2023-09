Italia-Ucraina, Spalletti: “La squadra stasera ha giocato un buon calcio”

A San Siro l’Italia ha rialzato la testa andando a vincere 2-1 contro l’Ucraina. La squadra allenata da Spalletti ha chiuso la pratica nel primo tempo grazie alla doppietta di Frattesi. Il gol di Yarmolenko a fine dei primi 45 minuti aveva spaventato gli Azzurri, ma alla fine nel secondo tempo la situazione è stata tranquilla con addirittura l’Italia che poteva realizzare la terza rete. Con questa vittoria (e una partita in meno) la squadra allenata da Spalletti ha agganciato l’Ucraina a quota 7 così come la Macedonia del Nord che ha battuto Malta. Prossimi impegni dell’Italia con Malta il 14 ottobre e poi Inghilterra il 17 ottobre.

Ai microfoni Rai, Luciano Spalletti ha analizzato la vittoria dell’Italia contro l’Ucraina: “Stasera bisogna essere contenti, ma non è possibile pressare e non fare un cross. Abbiamo preso due azioni nel primo tempo e una nel secondo. La squadra stasera ha giocato un buon calcio ed è stata in campo in maniera contenta. Nel secondo tempo loro erano entrati per giocare di ripartenze e a ridosso dell’area di rigore. Per loro subire il secondo o il terzo era uguale per questo giocavano così. Sono stati 20 di giorni di tensione mentale perché c’erano troppe cose da sistemare, anche se ho avuto collaboratori splenditi e mi hanno dato una grossa mano”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati