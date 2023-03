Il Sindaco Manfredi: “Napoli pronta a festeggiare la Nazionale”

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto a Radio Marte nel corso del programma “Forza Napoli Sempre”, condotto da Gianluca Gifuni.

Si parte da Italia-Inghilterra di domani sera…

«In questi mesi abbiamo lavorato tanto per riportare a Napoli la Nazionale. Ringrazio il presidente Gravina per averlo fatto perché Napoli meritava, soprattutto quest’anno, il ritorno della Nazionale. Anche perché questo azzurro fa molto bene alla città, al movimento sportivo, al Calcio Napoli e al Paese. È un grande messaggio di pace, di gioia, di festa che parte dalla nostra città».

La partita della Nazionale è anche l’occasione per realizzare alcuni lavori allo stadio…

«Avevamo preso l’impegno con la Federazione per la realizzazione della nuova zona di accoglienza del “Maradona”, quindi per tutti gli ospiti che vengono dall’estero, perché questa era una delle condizioni poste dalla Federazione. Quindi con la Regione, con il Calcio Napoli di De Laurentiis e con la Federazione abbiamo fatto un grande sforzo per completare i lavori in tempi record. Anche questo è un segno della serietà del nostro lavoro. Tutte le delegazioni straniere saranno dunque ospitate nel miglior modo possibile».

Manfredi affronta poi l’argomento sicurezza: c’è un minimo di preoccupazione per le franhe più estreme del tifo britannico…

«Per quella che è la nostra competenza, in merito all’ordine pubblico, stiamo seguendo tutta l’organizzazione. I tifosi inglesi si concentreranno alla Stazione Marittima e poi saranno trasportati a destinazione. Nonostante il forte impegno del Ministero degli Interni e delle istituzioni, io faccio sempre appello alla civiltà dei napoletani di non rispondere mai alle provocazioni. Anche se al momento non abbiamo segnali di pericolo io dico che dobbiamo sempre essere vigili e dobbiamo sempre dimostrare che Napoli è una città civile e accogliente. È chiaro che il tema dei tifosi internazionali che girano l’Europa per fare devastazioni è un tema che ho sollevato sia a livello nazionale che internazionale perché richiede un’attenzione diversa rispetto al passato in quanto si tratta di gruppi organizzati e questo deve essere gestito a livello europeo».

