Il Napoli si veste di primavera, ecco Gaetano e Zerbin!

Il Napoli si veste di primavera, mi riferisco ai rientri di Gianluca Gaetano ed Alessio Zerbin . Entrambi tronati a casa dai rispettivi club Cremonese il primo, Frosinone il secondo, pronti a giocarsi una chance e convincere Spalletti ,che possono far parte del gruppo di prima squadra

Gianluca Gaetano, il faro della neo-promossa Cremonese

Gianluca Gaetano, nato a Cimitile il 5 Maggio, 2000, porta in dote, al suo primo anno in B, la promozione della Cremonese, prima allenata da Fabio Pecchia, nella massima serie, e lo fa con numeri da predestinato a poter diventare davvero un ritorno importante in rosa. Sara’ in ritiro con il Napoli e si giochera’ le sue chance di riconferma, ma siamo certi che mettera’ in imbarazzo, il tecnico Spalletti, sia per il suo gioco, che la maturita’ che mostra in campo. I suoi numeri sono 35 gare giocate, .7 gol fatti, e 3 assit serviti, e vanta una convocazione in Under 21 ed in Nazionale Maggiore.

Alessio Zerbin, il giocatore del mese

Alessio Zerbin, Nato a Novara il 3 Marzo 1999, ama il destro, ed e un giocatore che ama partire da sinistra ed accentrarsi. Dopo tanto girovagare, passa in prestito al Frosinone, una squadra ambiziosa che sogna la Serie A, e che garantisce all’attaccante novarese una grande continuità. Si guadagna anche il premio giocatore del mese AIC per dicembre e gennaio. Questi riconoscimenti arrivano attraverso il rendimento in campo con la stagione 2021-22 che è già la migliore in termini realizzativi per Zerbin. Vanta anche la fresca convocazione di Mancini. Quindi il nuovo arrivo Kwaraskhelia e’ avvisato. Siamo certi che Spalletti se ne innammorera’

