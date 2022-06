Paolo Del Genio: “Bernardeschi ha perso rapidita’ e scatto…”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A stato intervistato alla Radio Ufficiale del Calcio Napoli, dichiarando quanto segue su Federico Bernardeschi, e non solo:

“Ostigard come quarto centrale andrebbe bene. Ha fatto bene nonostante l’anno disgraziato del Genoa. La fase difensiva genoana ha funzionato quando lui è diventato titolare. Sarebbe una buona alternativa ai titolari del Napoli.

Bernardeschi? Se arriva lui Politano va via. Bernardeschi ha perso rapidità e scatto, si è potenziato troppo fisicamente. Mi hanno detto che ha preso 12 chili in massa muscolare. Elmas? Se il Napoli continuerà a giocare 4-2-3-1 è da considerare sulla trequarti, quindi nel gioco delle coppie può essere messo esterno sinistro offensivo o sottopunta. Non si sa cosa accadrà con Mertens, pertanto ad oggi potrebbe essere anche il macedone il trequartista“

