“Il Napoli non andrà molto avanti in Champions League. Pensi al quarto posto!” Cosi Sir Alex

“Il Napoli non andrà molto avanti in Champions League. Pensi al quarto posto!”. Vista in questa ottica sembrerebbe una sentenza di Nostradamus, ma pensandoci, appare più una “gufata” quella di Alex Del Piero, quanto dichiarato ieri negli studi Ski, lui si trovava in terra spagnola, dall’ ex Pinturicchio argomentando il momento Napoli!

L’ ex Juventus è andato giù pesante sulla Champions, ricordiamo che il Napoli affronterà’ il Barcellona, mettendo in discussione anche un possibile passaggio del turno oltre alla sperata qualificazione alla competizione del prossimo anno.

“Il Napoli non andrà molto avanti in Champions League e la Serie A è più importante. La squadra azzurra deve pensare ad arrivare quarta, e non è scontato che ci riesca…”

Il Napoli vuole lottare contro i “gufi”

Cosi parlò Sir Alex, sentenziando il cammino della squadra di Mazzarri in maniera cruda e netta, preannunciando tempesta, forse dovuta alla concomitante e bruciante sconfitta della sua Juventus subita contro l’Inter, ricordiamo autorete di Gatti! Ed e venuto fuori questo anatema verso il popolo azzurro.

È chiaro, che stiano facendo tutti i debiti scongiuri, ma è altrettanto visibile che la classifica parla ancora di un Napoli che deve rincorrere il sogno, con tanti concorrenti, ed una gara di Champions ancora tutta da scrivere!

Del Piero chiaramente ha espresso il suo giudizio del momento, il Presidente ha affermato che il Napoli si rivedrà dal 18 febbraio, ma si spera già da domenica a San Siro, questa affermazione dell’ex Juventino possa essere stravolta proprio dai ragazzi di Mazzarri, con una prestazione importante contro i rossoneri, e preparando al meglio anche l’avvicinamento alla gara contro il Barca!

Insomma, rispondendo sul campo alle “gufate!” verso gli ex Campioni d’ Italia, i quali devono dimostrare che lo scorso anno non sia stato un caso, anche se la scellerata ed incomprensibile gestione societaria dà ragione al commento, e riprendersi dignità ed onore rompendo definitivamente quella negatività accumulata per responsabilità ancora oggi visibili in una classifica che si pensava tutti, potesse essere diversa!

