Il Napoli batte il Verona…Ma che fatica

Il Napoli batte in rimonta il Verona di Baroni per 2 a 1 al Maradona, grazie ad una Kvarrambata del Georgiano, che dal limite dell’aria, con un tiro a giro, batte imparabilmente un ottimo Montipo’, fino ad allora determinante per la sua squadra, fermando con straordinari interventi gli attacchi degli avanti azzurri.

Un risultato certamente importante per gli undici di Mazzarri, che hanno scoperto Ngonge, autore del Pareggio del Napoli, ma soprattutto ritrovato Jasper Lindstrom, va detto che Kvara che in campo ne ha corretta la posizione grazie alla quale nasce il gol del vantaggio. Il danese regala anche l’assist del gol del Belga, oltre a mostrare una buona tecnica nella posizionea lui più congeniale, che non è certo la fascia destra come erroneamente segnalato erroneamente dal Presidente, ma quella fetta di campo che ricopriva ai tempi dell’Eintracht, cioè mezz’ala centro sinistra!

È tornato anche Kvaravaggio, ieri autentico trascinatore, che se non fosse stato per la coppia Piccinini-Di Bello, rispettivamente arbitro e VAR, che mostrano cecità sul fallo in area ai danni del Georgiano, il rigore a velocità’ normale sembrava già netto, forse si parlerebbe di altro. E pensare che eravamo solo al 3’°minuto!

Napoli: Una vittoria fin troppo sofferta!

Ma va anche segnalato che dal 25’ minuto del primo tempo fino al gol del Verona, ce giunge ancora da fermo ed in modo fortunoso, la gara e sembrata sonnacchiosa, ma l’ingresso di un maratoneta come Mazzocchi, entrato al posto di Mario Rui, e come detto Ngonge e Lindstrom, rispettivamente per Politano ed uno spaesato Cajuste, ecco la reazione a rimette in piedi una gara che sembrava davvero di difficile risalita.

Chiudiamo con un Che fatica però Walter, soprattutto perché’ il Verona dopo la rivoluzione del Mercato di gennaio e 7 elementi nuovi in campo, ha creato non poche difficoltà al tecnico livornese, per fortuna sono arrivati i tre punti!

Ora però basta esperimenti, domenica sera si va a San Siro contro il Milan, ci si augura non vi saranno eccessive barricate, ricordando le sberle subite lo scorso anno, ma anche la vittoria grazie al colpito Simeone, e chissà che possa essere lui colui che darà la svolta definitiva alla risalita degli azzurri verso la conquista della tanto gradita zona Champions

