“Gli azzurri sono forti, ma devono iniziare a non pensare più all’anno scorso…” Lele Adani “bacchetta” cosi gli azzurri

Daniele Adani, opinionista RAI, ai microfoni dell’emittente di stato ha detto la sua sul Napoli di Rudi Garcia:

“Gli azzurri sono forti, ma devono iniziare a non pensare più all’anno scorso. Vedo qualche sbavatura di troppo quando si esce palla al piede, i giocatori non devono pensare di essere quelli di una stagione fa o che solo in quel modo lì si possa vincere. La rosa è buona, Garcia gestisce dei ragazzi che sanno fare gioco. La differenza maggiore la si vede nel ruolo che era ricoperto da Kim”.

Adani ha poi aggiunto: “Non sappiamo ancora che giocatore sia Natan e c’è da dire che Kim Min-jae era insostituibile. In generale, vedo la squadra larga in campo e troppo lunga tra i reparti, con poca stabilità. Il Napoli non si è dimostrato troppo pericoloso quando attacca ed il salto di qualità va fatto soprattutto nella testa, e va fatto in fretta. Il Napoli è una squadra da vertice e, se vuole rimanerci, deve dare un segnale forte al campionato e ai propri tifosi”.

